Akkuyu NGS'de birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor

SERKAN AVCİ - Türkiye'nin en büyük enerji yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci güç ünitesinde tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla inşa edilen pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına geçildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi neticelendi.

Proje kapsamında, karada kurulan pompalama istasyonunda ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe inşa edildi.

İstasyon bünyesindeki 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları da yerin 5 metre altına yerleştirildi.

Sel ve tsunami dahil her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlanan, yüksek teknolojiye sahip pompalama istasyonunda, çalıştırma ve ayarlama uzmanlarınca gerçekleştirilen devreye alma çalışmalarına başlandı.

Drenaj kanalı, sifon kuyuları, dağıtım odası, su alma ve boşaltma yapılarından oluşan komplekste büyük dört pompa yer alıyor.

Akdeniz'den saatte 260 bin metreküp su pompalayabilen istasyon, birinci güç ünitesinde reaktör dışındaki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutabiliyor.

- "Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, sahadaki ekibin büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi'nin birinci güç ünitesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Butckikh, "Türbin yoğuşturucularına ve güvenlik sistemlerinin ana bileşenlerine soğutma suyunun temini, nükleer güç santrallerinde önemli bir teknolojik süreç. Kara ve açık deniz hidroteknik yapılarımız var. Kara hidroteknik yapıları, çok sayıda pompa içeren karmaşık bir yapı kompleksi." dedi.

Butckikh, istasyonda kullanılan pompaların devasa büyüklükte olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece bir pompa saatte yaklaşık 65 bin metreküp deniz suyu sağlıyor. Bu oldukça büyük bir miktar. İstasyonda bu türden 4 pompa bulunuyor. Ayrıca güvenlik ve destek sistemleri pompaları da var. Bu kompleksi bitirdik ve faaliyete geçiriyoruz. Kara ve açık deniz hidroteknik yapıları hazır. Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar."