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        Üniversitelerarası Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:19
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        Üniversitelerarası Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) organize edilen şampiyonanın final müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda 27 üniversiteden katılan 122 sporcu arasından finale kalanlar, petank, raffa ve volo disiplinlerinde yarıştı.

        Sporcular, TÜSF tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonun finallerinde dereceye girmek için performans sergiledi. Üç disiplinin çeşitli kategorilerindeki müsabakalarda madalya kazanan sporculara törenle ödülleri verildi.

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