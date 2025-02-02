Üniversitelerarası Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi

Sporcular, TÜSF tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonun finallerinde dereceye girmek için performans sergiledi. Üç disiplinin çeşitli kategorilerindeki müsabakalarda madalya kazanan sporculara törenle ödülleri verildi.

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