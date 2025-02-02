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        Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyonda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:04 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:04
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        Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyonda hasar oluştu.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun kupa kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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