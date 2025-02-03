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        Mersin'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'nin Mut ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:12
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        Mersin'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'nin Mut ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Muhammet Aktaş'ın idaresindeki 33 KN 434 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolden çıktı.

        Park halindeki 3 otomobile çarpan araç, takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki Sude Aktaş, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Muhammet Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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