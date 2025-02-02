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        Mersin'de itfaiye ekipleri otelleri denetledi

        Mersin'de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:28
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        Mersin'de itfaiye ekipleri otelleri denetledi
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        Mersin'de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetledikleri otellerdeki odalar ile koridor, yangın merdiveni ve yağmurlama sistemini inceledi.

        Ekipler, tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de kontrol etti.

        Çalışmada, otel yöneticilerine ve çalışanlarına yangın riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürü Halil Öztunç, "Geçen ay 314 iş yerinin kontrolü yapıldı ve rapor düzenlendi." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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