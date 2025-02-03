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        Mersin'de 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de farklı suçlardan hakkında 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:07
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        Mersin'de 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de farklı suçlardan hakkında 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satma, dağıtma, ticari amaçlı satın alma" gibi farklı suçlardan aranan F.U'nun saklandığı ikameti tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda hakkında 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        F.U, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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