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        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 

        MERSİN'in kıyı bölgelerinde hava sıcaklığının artması ile denize girilirken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:35
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        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 
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        MERSİN'in kıyı bölgelerinde hava sıcaklığının artması ile denize girilirken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

        Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor. Kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor. Diğer yandan Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor. Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan (60), "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı deniz girerek, değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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