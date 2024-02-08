Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi

        Sultangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke´de gelişim kampında düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke´de gelişim kampında düzenledi.

        Sultangazi Belediyesi, genç sporcuları gelişim kampında bir araya getirdi. İlçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke´de 4 gün süren gelişim kampı düzenlendi. Kampa katılan 160 gencin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı belirtildi.

        SPORCULAR TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARINI KEŞFETTİ

        Temiz havada antrenmanlarını yapan sporcular, geleneksel oyunlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buldu. Genç sporcular, düzenlenen gezi turlarıyla Cennet ve Cehennem Mağaraları başta olmak üzere Mersin´in tarihi ve turistik noktalarını keşfetti.

        "EĞİTİM SPORSUZ, SPOR EĞİTİMSİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

        Spora teşvik için bu tarz faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler için spor, eğitim kadar önemli bir dal. Eğitim sporsuz, spor eğitimsiz düşünülemez. Bizler, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak gençleri spora yönlendirmeliyiz. İlçemizi ileriye taşımak istiyorsak bunu spora önem vererek başarabiliriz. Belediye olarak her yıl on bin gencimize farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü olarak İstanbul´un en çok aktif lisanslı sporcusuna sahibiz. Sporcularımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - DHA

        2024-02-08 15:42:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 
        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
        Otomobilde 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Otomobilde 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı
        Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı