Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Yılmaz, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.
Burada, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmede ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Yılmaz'a ziyarette, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş eşlik etti.
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