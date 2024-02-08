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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:10
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Valiliğin açıklamasına göre, Yılmaz, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.

        Burada, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmede ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Yılmaz'a ziyarette, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş eşlik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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