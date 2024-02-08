Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu

Burada, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmede ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Valiliğin açıklamasına göre, Yılmaz, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.

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