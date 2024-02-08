Mersin'de otomobile gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçedeki bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, bir otomobilin medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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