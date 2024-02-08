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        Mersin'de otomobile gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap yakalandı

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, bir otomobilin medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:10
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        Mersin'de otomobile gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap yakalandı
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, bir otomobilin medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçedeki bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, aracın medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobildeki D.D, emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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