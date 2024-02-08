Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti'li Elitaş: Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız

        MERSİN'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Elitaş: Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız" dedi. 

        Cumhur İttifakı belediye başkan aday tanıtım töreni, Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ve MHP milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Elitaş, "Mersin, 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin nezih, turistik, tarım şehri olacak. Bugüne kadar kaybettiklerini inşallah zirveye taşıyacak. Aday tespiti içerisinde çok gayret gösterdik. Sizin istedikleriniz, sizin gönlünüzden geçenler, belediye başkan adayı olarak ortaya çıktı. Mersin'de 10 belediyeyi kazanıp, büyükşehir belediyesini kazanamamak kendimizi sorgulamamızı gerektirir. Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız" dedi.

        '200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK'

        Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Elitaş, "6 Şubat asrın felaketini yaşadığımız bir gündü. 2 gün önce yıl dönümünü idrak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş'a gitti. Konut teslimlerini gerçekleştirdi. Bugüne kadar 40 bin konut sahiplerine teslim edildi. İnşallah şubat ayının sonuna kadar 75 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Mart sonuna kadar da 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. 100 yıllık tarihimizde 130 bin insanımızı kaybettik. Bundan sonra belediye başkanlarımızın sorumlulukları yeniden dönüşüm yapabilmek, imar mevzuatına uygun, depreme dayanıklı şehirler inşa etmek birinci görevimizdir. İnsanlığa karşı bu görevimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kürsüye çıktı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi
        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi
        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 
        Mersin'in bir tarafında denize giriliyor, diğer tarafında karla mücadele 
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu