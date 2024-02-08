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        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Mersin'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:05
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        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Mersin'de başladı.

        Yenişehir ilçesindeki fuar ve etkinlik alanında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

        Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

        - Gençler AA standıyla buluştu

        Vali Ali Hamza Pehlivan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

        Standı ziyaret edenlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

        - "Faydalı ve verimli bir etkinlik"

        Vali Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğine 2 gün boyunca ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Organizasyona yoğun katılım sağlandığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Buraya gelen gençlerimiz hem ilgili kurumu yakından tanıyor hem de o kurumun sunmuş olduğu teşvik, avantaj, alternatif ve projelerden haberdar oluyorlar. Organizasyonun bir amacı da staj yapmak isteyen gençlerimize olanak sunmak. Bir kısmı bu birimlerde çalışmak istiyor. Onlara bir imkan sağlanmış oluyor. Bir kısmı da kendi işini kurmak istiyor. Bu anlamda da kendi işini kurmak isteyene nereden başlayacağı, neler yapacağı, hangi yol ve yöntemleri izleyeceğine dair rehberlik imkanı sağlanıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ziyadesiyle faydalı ve verimli bir etkinlik."

        - "1 milyondan fazla gencimizle bire bir temas sağlamış olduk"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinlikleri yolculuğuna 2021'de başladıklarını hatırlattı.

        Organizasyonun Mersin'den önce 16 şehirde gerçekleştirildiğini belirten Başar, şunları ifade etti:

        "Bu şehirlerde 1 milyondan fazla gencimizle bire bir temas sağlamış olduk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimizde, kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bir aylık süre içerisinde 5 ilimizde daha bu organizasyonu gerçekleştireceğiz."

        Etkinliğe katılan lise öğrencisi Melek Gülce Güney, "Çok güzeldi. Her şey dolu dolu. Bilgi alırken aynı zamanda çok da eğlendik. Deprem simülatörünün olduğu yer birazcık etkiledi beni. Onun dışında hepsi çok güzeldi." dedi.

        Lise öğrencilerinden Muhammet İmamoğlu da etkinliğin çok faydalı olduğunu ve farklı kurumlar hakkında çeşitli bilgiler edindiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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