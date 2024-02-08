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        Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:18
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        Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)
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        9TUTUKLAMA

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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