Mersin'de, DEAŞ yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı (2)
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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