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        6 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        MERSİN'de, 6 farklı iş yerinden yaptığı hırsızlıklar, güvenlik kamerasına yansıyan M.U., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:10
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        6 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        MERSİN'de, 6 farklı iş yerinden yaptığı hırsızlıklar, güvenlik kamerasına yansıyan M.U., tutuklandı.

        Silifke ilçesinde, iş yerlerinde hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Hırsızlıkları, M.U. adlı kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.U.'nun, Taşucu Mahallesi'nde 6 ayrı iş yerinden 1 cep telefonu, 5 bin lira, 1 güvenlik kamerası, 10 alkollü içecek, 2 dizüstü bilgisayar, çeşitli bijuteri ve takı malzemeleri çaldığı saptandı. M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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