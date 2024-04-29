'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması

ADANA-Mersin otoyolunda 'otoban çetesi' olduğu belirtilen grubun, seyir halindeki araçlara yumurta atıp durdurduğu, araçlarından inen sürücülerin gasbedildiği yönünde çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce 'Cono' olarak tabir edilen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda herhangi bir müracaatın olmadığını açıkladı.

Mersin-Adana Otoyolu'nu kullanan bazı sürücüler tarafından, bölgede otoyol çeteleri olduğunu, araçları, önüne atlayarak veya cama yumurta atarak durdurup yolcuları gasbettiğine yönelik sosyal medyada paylaşımları yapıldı. Sürücüler, 2 grup halinde olan çetenin öndeki grupla aracın ön camına yumurta attırdığını, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağladığını belirtti. Bu sırada arkadan gelen diğer grubun devreye girip aracı ve içindeki değerli eşyaları gasbettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, benzer durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemelerini tavsiye etti. Yaşanan olaylardan bazıları araç kameralarına yansıdı. Karanlıkta orta şeritten ilerleyen bir otomobilin önüne çete üyesinin çıktığı, aracın üzerine yürüdüğü ve kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü. Bazı kullanıcılar aynı durumla karşı karşıya kaldığını belirterek bunun da 'tuzak' olduğunu kaydetti.