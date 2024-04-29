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        'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması

        ADANA-Mersin otoyolunda 'otoban çetesi' olduğu belirtilen grubun, seyir halindeki araçlara yumurta atıp durdurduğu, araçlarından inen sürücülerin gasbedildiği yönünde çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:15
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        'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması
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        ADANA-Mersin otoyolunda 'otoban çetesi' olduğu belirtilen grubun, seyir halindeki araçlara yumurta atıp durdurduğu, araçlarından inen sürücülerin gasbedildiği yönünde çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce 'Cono' olarak tabir edilen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda herhangi bir müracaatın olmadığını açıkladı.

        Mersin-Adana Otoyolu'nu kullanan bazı sürücüler tarafından, bölgede otoyol çeteleri olduğunu, araçları, önüne atlayarak veya cama yumurta atarak durdurup yolcuları gasbettiğine yönelik sosyal medyada paylaşımları yapıldı. Sürücüler, 2 grup halinde olan çetenin öndeki grupla aracın ön camına yumurta attırdığını, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağladığını belirtti. Bu sırada arkadan gelen diğer grubun devreye girip aracı ve içindeki değerli eşyaları gasbettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, benzer durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemelerini tavsiye etti. Yaşanan olaylardan bazıları araç kameralarına yansıdı. Karanlıkta orta şeritten ilerleyen bir otomobilin önüne çete üyesinin çıktığı, aracın üzerine yürüdüğü ve kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü. Bazı kullanıcılar aynı durumla karşı karşıya kaldığını belirterek bunun da 'tuzak' olduğunu kaydetti.

        'DENETİMLERİMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE DEVAM ETMEKTE'

        Konu sosyal medyada yoğun tepkilere neden olunca Mersin Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Sürücüler bunun hırsızlık için bir kumpas olduğunu düşünüyor' ifadeleriyle yapılan gönderinin altına çeşitli hesaplardan paylaşım yapıldığı görülmüştür. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan araştırmalarda; paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca ilimiz genelinde son bir yıldır herhangi bir müracaatın olmadığı anlaşılmıştır. Mersin-Adana otoban yolunda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapılmakta olup, denetimlerimiz 24 saat esasına göre devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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