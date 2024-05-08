Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        2 günlük bebeği dağ yoluna terk edip, jandarmayı arayan aile üyeleri yakalandı

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde jandarmayı arayarak dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 günlük bebeği dağ yoluna terk edip, jandarmayı arayan aile üyeleri yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde jandarmayı arayarak dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. 2 günlük bebeği bırakan annesi E.N.I. (24), anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü. gözaltına alındı. Aile üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

        Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı. Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Mersin'de 8 bin 720 makaron ele geçirildi
        Mersin'de 8 bin 720 makaron ele geçirildi
        Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Mersin'de otobüse çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'de otobüse çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
        Tarsus'ta kursiyerlerin resimleri sergide buluşturuldu
        Tarsus'ta kursiyerlerin resimleri sergide buluşturuldu
        Mersin'de "Turunçgil Çalıştayı" başladı
        Mersin'de "Turunçgil Çalıştayı" başladı