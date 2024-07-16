Mersin'deki YKS birincisi: İçimde kelebekler uçuştu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan Süleyman Mete Genç, "Sınavdan sonra 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum. Haberi aldığımda çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçuştu" dedi. Genç'e eğitim gördüğü özel okul tarafından, otomobil hediye edileceği belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları bugün açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Mersin’de özel bir lisede okuyan Süleyman Mete Genç birinci oldu.

Başarısının sevincini paylaşan Genç, tempoyu hiç bırakmadan neredeyse her gün ders çalıştığını söyleyerek, "Sınavdan sonra 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum ve bu sonucu beklemiyordum. Fakat sonuç çok farklı geldi. Sınav sonucu açıklandığında uyuyordum. Uyandırıp birinci olduğumu söylediler. Çok sevindim, gurur duydum kendimle. İçimde kelebekler uçuştu. Çevremdekilerin tepkisi çok güzeldi. Başarı dileyip tebrik ettiler. Liseye girecek öğrenciler, öncelikle liseyi seçerken çok dikkatli olsunlar. Sürekli dersleri tekrar etsinler" dedi. Genç, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girmek istediğini söyledi.