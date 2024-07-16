Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki YKS birincisi: İçimde kelebekler uçuştu

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan Süleyman Mete Genç, "Sınavdan sonra 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki YKS birincisi: İçimde kelebekler uçuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan Süleyman Mete Genç, "Sınavdan sonra 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum. Haberi aldığımda çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçuştu" dedi. Genç'e eğitim gördüğü özel okul tarafından, otomobil hediye edileceği belirtildi.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları bugün açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Mersin’de özel bir lisede okuyan Süleyman Mete Genç birinci oldu.

        Başarısının sevincini paylaşan Genç, tempoyu hiç bırakmadan neredeyse her gün ders çalıştığını söyleyerek, "Sınavdan sonra 1 yanlışım olduğunu düşünüyordum ve bu sonucu beklemiyordum. Fakat sonuç çok farklı geldi. Sınav sonucu açıklandığında uyuyordum. Uyandırıp birinci olduğumu söylediler. Çok sevindim, gurur duydum kendimle. İçimde kelebekler uçuştu. Çevremdekilerin tepkisi çok güzeldi. Başarı dileyip tebrik ettiler. Liseye girecek öğrenciler, öncelikle liseyi seçerken çok dikkatli olsunlar. Sürekli dersleri tekrar etsinler" dedi. Genç, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girmek istediğini söyledi.

        Devlet memuru baba Tekin Genç ve anne Atanur Genç de mutlu olduklarını belirterek, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi. Özel lisenin kurucusu Mehmet Nur, sınavda birinci olan Genç'e bir otomobil hediye edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 6 aydaki dış satım başarısını yıla yaymayı he...
        Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 6 aydaki dış satım başarısını yıla yaymayı he...
        Mersin merkezli 2 ilde terör operasyonu; 5 gözaltı
        Mersin merkezli 2 ilde terör operasyonu; 5 gözaltı
        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüphe...
        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüphe...
        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...