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        Alim'in ölümüne neden olan sürücü 40 gündür bulunamadı

        MERSİN'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, bisikletli Alim Dede Önem'e (18) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Batuhan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:35
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        Alim'in ölümüne neden olan sürücü 40 gündür bulunamadı
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        MERSİN'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, bisikletli Alim Dede Önem'e (18) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Batuhan B. (23), 40 gündür yakalanamadı. Önem ailesi, yol kenarında ilerleyen oğullarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıyan otomobil sürücüsünün yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

        Erdemli ilçesinde yaşayan Alim Dede Önem, Kurban Bayramı'nın ilk günü, 16 Haziran'da D-400 kara yolunda bisikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen Batuhan B., idaresindeki otomobil çaptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Önem'in öldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü Batuhan B., kaçtı. Erdemli Sulh Ceza Hakimliği tarafından Batuhan B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

        'CİĞERİMİZ YANDI'

        Kazadan 40 gün geçmesine rağmen yakalanamayan sürücünün bulunmasını isteyen baba Cihat Önem (56), "Oğlum, bisikletle kara yolunda giderken araç arkadan gelip çarpıyor. Ben o sırada kurban kesiyordum. Kurbanı keserken haber geldi. Olay yerine gittiğimizde cansız bedeni yerdeydi. Sürücü olaydan sonra kaçıp gitmiş. Bayram günü ciğerimiz yandı. Bu acı anlatılmaz. 18 yaşında kadar büyüttüğüm evladımı kaybettim. Sürücünün yakalanmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum" dedi.

        'Oğlunun asker olmayı hayal ettiğini söyleyen baba Önem, “Kara Kuvvetleri'ne girmek istiyordu. Sınavlara girdi. Hayalleri vardı. Biri geldi, bu hayallerini aldı. Oğlum emniyet şeridinde giderken çarpıyor. Yakalanmasını istiyorum. Cezasını çeksin" diye konuştu.

        'HAYALLERİ YARIM KALDI'

        Oğlunun hayallerinin yarım kaldığını kaydeden anne Ayşe Önem (54), "40 gündür kaçıyor. Bayram günü ciğerimizi yaktı. Eve gelecek diye bekliyordum oğlumu. Suçlu bir an önce yakalansın, cezasını çeksin istiyorum. Liseden mezun oldu, üniversite sınavına girdi. Hayalleri yarım kaldı. Ben resimleriyle avunuyorum. Kıyafetlerini seviyorum. Lütfen bir an önce yakalansın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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