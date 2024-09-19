Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MERSİN'in Mut ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Mut ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Aynı yöne seyreden Selahattin T.’nin kullandığı ‘patpat’ ile 33 AOD 188 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki Alperen Taşkın (18) yaşamını yitirdi, Hakan Ünal ise ağır yaralandı. Ünal, çağırılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yar...
        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yar...
        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı t...
        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı t...
        Mersin'de uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklama
        Mersin'de uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklama
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:
        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret