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        Selçuk Bayraktar Mersin'de gençlerle buluştu (2)

        ERDEMLİ'DEGENÇLERLERİ ZİYARET ETTİTEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde Mersin'in Erdemli ilçesinde Balıkçı Barınağında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Final Yarışması'nın ikinci günü geride kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:25
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        Selçuk Bayraktar Mersin'de gençlerle buluştu (2)
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        ERDEMLİ’DEGENÇLERLERİ ZİYARET ETTİ

        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde Mersin'in Erdemli ilçesinde Balıkçı Barınağında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Final Yarışması'nın ikinci günü geride kaldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti. Bayraktar’a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Ali Kıratlı eşlik etti.

        Yarışma alanına gelerek öğrencilerle sohbet eden Bayraktar, deniz üstü maket araçları inceledi. Öğrencilerle fotoğraf da çektiren Bayraktar, TEKNOFEST yarışmalarında emeği olan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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