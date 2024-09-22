Komşularının öldürdüğü baba, oğul ve gelin toprağa verildi

MERSİN'in Mut ilçesinde yol kapama meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşuları Tahir Kaya (67) tarafından av tüfeğiyle vurulan Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri toprağa verildi.

Olay, 20 Eylül günü Mut ilçesindeki Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde pekmez kaynatmak için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indiren Kemal Veli Akyaka, bu sırada yoldan motosikletiyle geçmek isteyen komşuları Tahir Kaya ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu.