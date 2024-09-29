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        Minibüs şoförü, önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfretti

        MERSİN'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesen minibüs şoförü, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:20
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        Minibüs şoförü, önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfretti
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        MERSİN’de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesen minibüs şoförü, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfretti.

        Olay, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içerisinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

        OLAY KAMERADA

        Öte yandan olay, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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