Tatlı sularda rastlanan 'parmak kopartan böcek', ilk kez deniz kıyısında görüldü

TÜRKİYE’de tatlı sularda yaşayan ve halk arasında ‘parmak kopartan’ ya da ‘ayak ısıran’ olarak bilinen su böceği türü, ilk kez sahil kıyısında görüldü. Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Türkiye'de ilk kez Mersin sahillerinde bu tatlı su türünün deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettik” dedi.

Türkiye’de daha çok tatlı sularda yaşayan dev su böceği, ilk kez Mersin sahil kıyısında görüntülendi. Silifke ilçesi Akkum ve Boğsak koylarında görülen böcek türü tedirginliğe neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, türe ait iki birey tespit ettiklerini söyledi. Deniz kıyısında ilk kez görülen böcek türüyle tesadüfen karşılaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Akkum’da bir dalış sırasında çıkışta kumun içerisinde bu böceği gördük. Dev bir su böceği. Daha sonra bunun teşhisini yaptık. Teşhisini yaptıktan sonra halk arasında da ‘ayak ısıran’ ya da ‘parmak kopartan’ ismiyle geçen bir böcek olduğunu tespit edince aslında turizm etkisi açısından bir sahillerde tarama yaptık. Erdemli'den Aydıncık’a kadar yaptığımız taramalarda sadece Akkum ve Boğsak’ta birer birey bulduk. Yani Mersin sahillerinde iki adet bireyini tespit ettik” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ Türün tatlı su ortamından deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Bildiğimiz gibi bu su böcekleri, tatlı su ortamına adapte olmuş, tatlı suda beslenen, pusu kuran, özellikle kurbağa ve balık gibi omurgalılarla beslenen bir tür. Tabii bu ilginç bir durum. Yani tatlı sularda yaşayan bir türün uyumsal yeteneklerinin ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Deniz ortamına, deniz suyuna adapte olması ve orada popülasyon kurması gerçekten ilginç. Aslında bu türün çok kurak iklimlerden, Hindistan gibi çok daha yağışlı yerlere kadar çok geniş bir dağılımı, çok geniş bir ekolojik niş kullandığını görüyoruz. Tabii burada daha önce dünyada yapılan çalışmalarda Rodos Adası, Kıbrıs'ta yine deniz ortamına adaptasyonuyla ilgili bir çalışma ve araştırma var. Biz bunu Türkiye'de ilk kez Mersin sahillerinde gördük. Bu türün, tatlı su türünün deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettik” ifadesini kullandı.