Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tatlı sularda rastlanan 'parmak kopartan böcek', ilk kez deniz kıyısında görüldü

        TÜRKİYE'de tatlı sularda yaşayan ve halk arasında 'parmak kopartan' ya da 'ayak ısıran' olarak bilinen su böceği türü, ilk kez sahil kıyısında görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatlı sularda rastlanan 'parmak kopartan böcek', ilk kez deniz kıyısında görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE’de tatlı sularda yaşayan ve halk arasında ‘parmak kopartan’ ya da ‘ayak ısıran’ olarak bilinen su böceği türü, ilk kez sahil kıyısında görüldü. Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Türkiye'de ilk kez Mersin sahillerinde bu tatlı su türünün deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettik” dedi.

        Türkiye’de daha çok tatlı sularda yaşayan dev su böceği, ilk kez Mersin sahil kıyısında görüntülendi. Silifke ilçesi Akkum ve Boğsak koylarında görülen böcek türü tedirginliğe neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, türe ait iki birey tespit ettiklerini söyledi. Deniz kıyısında ilk kez görülen böcek türüyle tesadüfen karşılaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Akkum’da bir dalış sırasında çıkışta kumun içerisinde bu böceği gördük. Dev bir su böceği. Daha sonra bunun teşhisini yaptık. Teşhisini yaptıktan sonra halk arasında da ‘ayak ısıran’ ya da ‘parmak kopartan’ ismiyle geçen bir böcek olduğunu tespit edince aslında turizm etkisi açısından bir sahillerde tarama yaptık. Erdemli'den Aydıncık’a kadar yaptığımız taramalarda sadece Akkum ve Boğsak’ta birer birey bulduk. Yani Mersin sahillerinde iki adet bireyini tespit ettik” diye konuştu.

        TÜRKİYE’DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

        Türün tatlı su ortamından deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Bildiğimiz gibi bu su böcekleri, tatlı su ortamına adapte olmuş, tatlı suda beslenen, pusu kuran, özellikle kurbağa ve balık gibi omurgalılarla beslenen bir tür. Tabii bu ilginç bir durum. Yani tatlı sularda yaşayan bir türün uyumsal yeteneklerinin ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Deniz ortamına, deniz suyuna adapte olması ve orada popülasyon kurması gerçekten ilginç. Aslında bu türün çok kurak iklimlerden, Hindistan gibi çok daha yağışlı yerlere kadar çok geniş bir dağılımı, çok geniş bir ekolojik niş kullandığını görüyoruz. Tabii burada daha önce dünyada yapılan çalışmalarda Rodos Adası, Kıbrıs'ta yine deniz ortamına adaptasyonuyla ilgili bir çalışma ve araştırma var. Biz bunu Türkiye'de ilk kez Mersin sahillerinde gördük. Bu türün, tatlı su türünün deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettik” ifadesini kullandı.

        ‘GÖZLEM ALTINA ALINMALI’

        Türün turizmi etkileme potansiyeli olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Deniz Ayas, şunları söyledi:

        “Turizmi etkileme potansiyeli var. Bu türün ayak kopartmak ya da parmak kopartmak gibi bir şeyi yok tabii ki. Halk arasında geçen bir şey ama çeşitli, basit yaralanmalara sebep olacak bir tür. O anlamıyla da bu türün izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak da bundan sonraki yıllarda bu türün dağılımının nasıl olacağı, popülasyonun nasıl olacağını Mersin sahillerinde takip edeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi küçük şu yaralanmalara sebep olabilir. Eğer bu tür, deniz sahillerine uyum gösterirse büyük oranda olursa basit önlemler alınabilir. Taşlık alanlarda giyilen o basit patiklerle türün olduğu yerlerde girilerek yaralanmalar ortadan kaldırılabilir. Şu anda iki erkek birey tespit ettik ama gelecekle ilgili gözlem yapılması gerekiyor. Bu türün Mersin'deki varlığı tespit edildi, denizdeki varlığı tespit edildi. Bundan sonraki gidişatı gözlemler yaparak tespit etmeye çalışacağız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        Benzer Haberler

        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı
        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı
        Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        MDOB'dan muhteşem açılış
        MDOB'dan muhteşem açılış
        Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 sanat sezonunu konserle açtı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 sanat sezonunu konserle açtı