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        Lübnan'dan Mersin'e 361 yolcu daha geldi

        İSRAİL'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:55
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        Lübnan'dan Mersin'e 361 yolcu daha geldi
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        İSRAİL'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 5'inci gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 361 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Lübnan'dan Mersin'e gelen Maya Şavki, "Orada insanlar ölüyor. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Onların bir suçu yok. Umarım bu olaylar, bir an önce biter. Ailem Yalova'da yaşıyor. Yanlarına geldim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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