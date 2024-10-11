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        Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesinde yangın

        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:10
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        Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesinde yangın
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        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

        Akdeniz ilçesinde Cami Şerif Mahallesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi’nde geç saatlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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