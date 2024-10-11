Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesinde yangın

Akdeniz ilçesinde Cami Şerif Mahallesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi’nde geç saatlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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