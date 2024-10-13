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        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde tatilciler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:50
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        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde tatilciler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini yaşıyor.

        Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, ekim ayının ortasında tatilcileri ağırlamayı sürdürüyor. Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derecelerde olduğu bölgede birçok yerli ve yabancı turist, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, “Ekim ayı ortasında olmamız rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizim güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz” diye konuştu. Hafta sonunu değerlendirmek için ailesi ile Adana’dan gelen İbrahim Ünal, “Eşim ve çocuklarımla geldim. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyoruz. Herkesi bu keyfi yaşamaya davet ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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