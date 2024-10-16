ÇBK Mersin - Zabiny Brno: 88-74
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Amalia Marchis ÇBK MERSİN: Howard 4, Anderson 12, Magarity 19, Fauthoux 7, Araujo, Derin Yaya 3, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8ZABİNY BRNO: Zeithammerova 2, Dudasova 5, Zaplatova 13, Hamzova 22, Cechova 2, Kostowicz 9, Cucane 13, Sklenarova, Knezevic 81'İNCİ PERİYOT: 29-13DEVRE: 53-383'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Amalia Marchis
ÇBK MERSİN: Howard 4, Anderson 12, Magarity 19, Fauthoux 7, Araujo, Derin Yaya 3, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8
ZABİNY BRNO: Zeithammerova 2, Dudasova 5, Zaplatova 13, Hamzova 22, Cechova 2, Kostowicz 9, Cucane 13, Sklenarova, Knezevic 8
1’İNCİ PERİYOT: 29-13
DEVRE: 53-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-55
Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.
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