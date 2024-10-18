Anız yangınında alevlerin arasında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Ferahim Şalvuz Mahallesi Molla Kerim Caddesi yediemin deposu arkasında bulunan bölgede, iddiaya göre, akşam saatlerinde anız ateşi yakıldı. Alevler geniş bir alana yayılması sonucu ihbar üzenine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler ayrıca, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ortasında kalan 10 yavru köpeği de kurtardı. Köpekler güvenli alana alındı ve Hayvan Barınağı ekiplerine haber verildi.

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