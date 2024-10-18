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        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

        MERSİN'de otoyolda seyir halinde olan TIR, çekici kısmından alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:59 Güncelleme: 18.10.2024 - 02:00
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        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada
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        MERSİN'de otoyolda seyir halinde olan TIR, çekici kısmından alev aldı. TIR'ın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Yangın, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi. R.G. yönetimindeki 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı TIR, Pozantı istikametine seyir halinde olduğu sırada, çekici kısmından alev aldı. Durumu fark edip TIR'ı emniyet şeridinde durduran şoför, aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettikleri alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.

        Öte yandan TIR'ın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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