Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Öte yandan TIR'ın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi. R.G. yönetimindeki 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı TIR, Pozantı istikametine seyir halinde olduğu sırada, çekici kısmından alev aldı. Durumu fark edip TIR'ı emniyet şeridinde durduran şoför, aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettikleri alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.

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