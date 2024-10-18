Silahlı saldırı düzenleyip, kaydetmişler

MERSİN'de Hakan Turan'a (34) silahlı saldırı düzenleyen Hasan K. (21) ile Berkant Ö. (19) yakalandı. Berkant Ö'nin maktule tabanca ile ateş ettiği, Hasan K.'nin bu anları kaydettiği ortaya çıktı.

Olay, 29 Ocak'ta Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli olarak belirlenen Hasan K. ile Berkant Ö.'yü yakaladı.