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        Akfen Gönüllüleri, 46'ncı İstanbul Maratonu'nda TİKAV'ın 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için koşacak

        AKFEN Holding'in gönüllü çalışan grubu Akfen Gönüllüleri, bu yıl 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu'nda, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için koşup yardım toplayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:40
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        Akfen Gönüllüleri, 46'ncı İstanbul Maratonu'nda TİKAV'ın 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için koşacak
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        AKFEN Holding’in gönüllü çalışan grubu Akfen Gönüllüleri, bu yıl 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 46’ncı İstanbul Maratonu’nda, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) ‘Eğitimde Eşitlik Projesi’ için koşup yardım toplayacak.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, ‘Akfen Gönüllüleri’ adı altında bir araya gelen 100 çalışan, gençlerin eğitimde fırsat eşitliği yakalaması adına farkındalık yaratmak ve bağış toplamak amacıyla etkinliğe katılacak. Bu yıl İstanbul Maratonu aracılığıyla toplanacak bağışlar, daha fazla gencin bu olanaklardan faydalanmasına destek olmayı hedefliyor. Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu’nda attıkları her adımla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı ve onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken desteği artırmayı amaçlıyor. TİKAV’ın Eğitimde Eşitlik Projesi, gençlerin sosyal sorumluluk bilinci yüksek, hoşgörülü, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

        BAĞIŞ KAMPANYALARI 21 EKİM’DE BAŞLAYACAK VE 18 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

        Gönüllüler, TİKAV’ın Eğitimde Eşitlik Projesi için bağış toplamak amacıyla ‘Adım Adım’ platformuna üye olabilirken, ‘İyilik Peşinde Koş’ portalında profil oluşturarak, TİKAV’ın kampanyasına katılmak mümkün. Bu kampanya ile dileyen herkes İstanbul Maratonu sırasında ve sonrasında gençlerin bireysel gelişimine katkıda bulunabilecek. Bağış kampanyaları 21 Ekim’de başlayacak ve 18 Kasım’a kadar devam edecek. TİKAV, Bireysel Gelişim Programı ile 25 yıldır gençlerin akademik ve kültürel gelişimlerine destek oluyor. Bu programın, gençlerin liderlik becerilerini geliştirirken onlara kişisel gelişim olanakları sunarak geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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