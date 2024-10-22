Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor Kulübü'nde yeni hedef Manisa Basket

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu evinde konuk edeceği Manisa Basket maçına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor Kulübü'nde yeni hedef Manisa Basket
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu evinde konuk edeceği Manisa Basket maçına hazırlanıyor.

        Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve ardından kendi taraftarı önünde Aliağa Petkimspor galibiyetleri ile hızlı bir giriş yapan MSK Erkek Basketbol Takımı, gözünü hafta sonu oynayacağı Manisa Basket maçına çevirdi. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarına başlayan Mersin temsilcisinde tek hedef galibiyet. Sezon sonu hedefe ulaşabilmek adına tüm maçların çok önemli olduğunu ancak iç sahada oynanacak maçların ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Başantrenör Can Sevim, taraftarlarının da desteği ile sahadan galip geleceklerine yürekten inandıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Ampute milli voleybolcudan kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası...
        Ampute milli voleybolcudan kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası...
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de engellilere yönelik "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festiva...
        Mersin'de engellilere yönelik "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festiva...
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi gerçekleştirildi
        Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi gerçekleştirildi