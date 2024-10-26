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        Hatayspor - Kayserispor: 0-1

        STAT: MersinHAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan SultanoğluHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:55
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        Hatayspor - Kayserispor: 0-1
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        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 63 Fernandes), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Dk. 86 Okoronkwo), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 74 Bamgboye), Rivas, Aboubakar

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 87 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 72 Karimi), Bourabia (Dk. 72 Bahoken), Nazon (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 86 Kolovetsios)

        GOL: Dk. 76 Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)

        SARI KART: Bahoken (Kayserispor)

        SÜPER Lig'in 10’uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

        1’inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro’dan aldığı pasla rakip ceza alanına giren Rivas’ın yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazit topu soluna uzanarak uzaklaştırdı.

        2’nci dakikada sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Calvo’nun vuruşunda top kaleci Bilal Beyazit’ten döndü, atağında devamında bir kez daha şansını deneyen Calvo topu dışarı attı.

        15’inci dakikada Hataysporlu Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Aboubakar’ın kafa vuruşunda Kayserispor savunması kale önünde meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

        31’inci dakikada rakip ceza alanında oluşan karampolün ardından topu önünde bulan Kayserispor’lu Kartal Kayra Yılmaz’ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler sağına uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

        34’üncü dakikada Kayserispor’lu Baran Ali Gezek rakip ceza alanı önünde takım arkadaşından aldığı pasta köşeye vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Erce Kardeşler bir kez uzanarak meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını engelledi.

        42’nci dakikada sağdan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kayserispor’lu Hasan Ali Kaldırım’ın içeriye çevirdiği pası iyi kontrol eden Nazon’un şutunda kaleci Erce Kardeşler bir kez daha gole izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        66’ncı dakikada sağdan çizgiye inen Rivas’ın ortasında kaleci Bilal Beyazit son anda uzanarak rakip oyuncundan önce topu kontrol etti.

        77’nci dakikada rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen Mane’nin pasına iyi hareketlenen Kartal Kayra Yılmaz’ın yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup takımını öne geçirdi: 0-1.

        79’uncu dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernandes’in sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile bitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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