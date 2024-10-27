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        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta tartıştığı kişilere ciple çarpan Serhat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:22
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        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta tartıştığı kişilere ciple çarpan Serhat A. ile olayda tabancayla ateş eden Mehmet Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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