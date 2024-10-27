Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı (2)

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta tartıştığı kişilere ciple çarpan Serhat A. ile olayda tabancayla ateş eden Mehmet Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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