Mersin Spor – Manisa Basket: 97-88
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil ErkoçMERSİN SPOR: Olaseni 21, Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Berkay Sinirlioğlu 5, Cruz 24, Simmons 9, Kairys 5, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar,Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 21'İNCİ PERİYOT: 29-28DEVRE: 53-453'ÜNCÜ PERİYOT: 73-72Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Mersin Spor sahasında Manisa Basket'i 97-88 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
MERSİN SPOR: Olaseni 21, Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Berkay Sinirlioğlu 5, Cruz 24, Simmons 9, Kairys 5, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar,
Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2
1’İNCİ PERİYOT: 29-28
DEVRE: 53-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-72
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 4’üncü haftasında Mersin Spor sahasında Manisa Basket’i 97-88 yendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.