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        Mersin'de yavru köpeğin ölümüyle ilgili iki çocuk ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

        MERSİN'de bir iş yerinde Pomerian cinsi 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:40
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        Mersin'de yavru köpeğin ölümüyle ilgili iki çocuk ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
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        MERSİN’de bir iş yerinde Pomerian cinsi 2.5 aylık köpeğin ölümüne neden oldukları iddia edilen 2 kız çocuğu gözaltına alındı. Çocuklar, ifadelerinin ardından yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldı. Köpeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

        Olay, 26 Ekim günü saat 12.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kız çocuğu, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpeği sevmek için durdu. Köpeği kucaklarına alan kızlar bir süre sevdi. Köpek daha sonra, kız çocuğu tarafından 1 metre yükseklikten yere bırakıldı. Çocuklar el sallayıp iş yerinden ayrılırken, saniyeler sonra köpek can çekişerek öldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin hareketsiz durduğunu fark eden işletme sahibi Şahin Akat, vakit kaybetmeden veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, köpeğin öldüğünü belirledi. Polise giden Şahin Akat, 10 gün önce sahiplendiği köpeğinin ölümüne sebep olmakla suçladığı iki kız çocuğu hakkında şikayetçi oldu.

        'RESMEN BİR CİNAYET'

        Demirören Haber Ajansı'na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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