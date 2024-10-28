Parmağı blendere sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Mutfakta yemek yapmak isteyen B.A. isimli kadının parmağı, blendere sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parmakları arasına sıkışın blerderin bıçağı itfaiye erinin çalışması sonucu çıkarıldı. Parmağına metal parça saplandığı belirlenen B.A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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