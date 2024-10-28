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        Parmağı blendere sıkışan kadını itfaiye kurtardı

        ADANA'nın Tarsus ilçesinde parmağı blendere sıkışan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 23:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:40
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        Parmağı blendere sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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        ADANA'nın Tarsus ilçesinde parmağı blendere sıkışan B.A. isimli kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı. Parmağına metal parça saplandığı belirlenen talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Mutfakta yemek yapmak isteyen B.A. isimli kadının parmağı, blendere sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parmakları arasına sıkışın blerderin bıçağı itfaiye erinin çalışması sonucu çıkarıldı. Parmağına metal parça saplandığı belirlenen B.A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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