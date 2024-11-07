Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mezar kazısında 500'den fazla sikke bulundu

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Nuri Kavas (26) için mezar kazılırken, tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezar kazısında 500'den fazla sikke bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Nuri Kavas (26) için mezar kazılırken, tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

        İlçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında kazı yapıldı. Defin işlemi sırasında mahalleli toprakta kırık seramik küp ve içerisinde çok sayıda sikke buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Jandarma durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde 500'ün üzerinde sikke bulundu. Seramik küp parçaları ve sikkeler muhafaza altına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı
        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de şube açılışında konuştu:
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de şube açılışında konuştu:
        Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        'Trendyol Sanat Sohbetleri'nin ilki Çanakkale'de gerçekleşti
        'Trendyol Sanat Sohbetleri'nin ilki Çanakkale'de gerçekleşti
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi