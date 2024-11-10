Mersin Spor-Anadolu Efes: 76-94
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat CinerMERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu , Cruz 14, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar,ANADOLU EFES: Beaubois 21, Bryant 6, Thompson 2, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Wıllıs 91'İNCİ PERİYOT: 20-24DEVRE: 33-513'ÜNCÜ PERİYOT: 55-71Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Mersin Spor sahasında Anadolu Efes'e 94-76 mağlup oldu.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu , Cruz 14, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar,
ANADOLU EFES: Beaubois 21, Bryant 6, Thompson 2, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Wıllıs 9
1’İNCİ PERİYOT: 20-24
DEVRE: 33-51
3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-71
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Mersin Spor sahasında Anadolu Efes’e 94-76 mağlup oldu.
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