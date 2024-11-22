Markette bıçaklı gasp kamerada

MERSİN'in Erdemli ilçesinde girdikleri marketteki kişinin boğazına bıçak dayayıp, darbeden 2 kişi, kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini atkıyla gizleyip başlarına şapka takan M.K. ile H.R., Rusya uyruklu Anzhelika Shapkina depoda olduğu sırada iş yerine girdi. Şüphelilerden biri Shapkina'nın arkadaşı B.A.'nın (53) boğazına bıçak dayarken diğeri ise kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Şüpheliler B.A.'yı darbettikten sonra kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.