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        Markette bıçaklı gasp kamerada

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde girdikleri marketteki kişinin boğazına bıçak dayayıp, darbeden 2 kişi, kasadaki 7 bin lirayı çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:05
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        Markette bıçaklı gasp kamerada
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde girdikleri marketteki kişinin boğazına bıçak dayayıp, darbeden 2 kişi, kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini atkıyla gizleyip başlarına şapka takan M.K. ile H.R., Rusya uyruklu Anzhelika Shapkina depoda olduğu sırada iş yerine girdi. Şüphelilerden biri Shapkina'nın arkadaşı B.A.'nın (53) boğazına bıçak dayarken diğeri ise kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Şüpheliler B.A.'yı darbettikten sonra kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        PARA, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Shapkina'nın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından M.K. ve H.R.'nin saklandığı adreslere baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 7 bin lira da bulunarak sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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