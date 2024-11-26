Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Toroslar EDAŞ Mersin'de yatırımlarına devam ediyor

        TOROSLAR EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar EDAŞ Mersin'de yatırımlarına devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOROSLAR EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Mersin’de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 12 bin 385 trafo ve 43 bin 804 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

        Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 9 bin 761 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 47 pano, 218 trafo ve 440 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde bin 675 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 510 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 961 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 486 yeni elektrik panosu ve 182 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

        DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

        Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

        Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, web sitesinden, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki
        Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?

        Benzer Haberler

        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamera...
        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamera...
        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı
        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı
        Mersin'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişiyi jandarma kurtar...
        Mersin'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişiyi jandarma kurtar...
        Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler...
        Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler...
        Sertavul Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
        Sertavul Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
        Mersin'de haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
        Mersin'de haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı