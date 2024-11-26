Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tipiye yakalanıp ölen çoban toprağa verildi

        MERSİN'in Mut ilçesinde 2 gün önce hayvanlarıyla yayladan dönerken yoğun tipi nedeniyle kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan çoban Faruk Yaprak (18) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tipiye yakalanıp ölen çoban toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’in Mut ilçesinde 2 gün önce hayvanlarıyla yayladan dönerken yoğun tipi nedeniyle kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan çoban Faruk Yaprak (18) toprağa verildi.

        İlçede çobanlık yapan Halil İbrahim Yaprak ve yeğeni Faruk Yaprak, 24 Kasım'da hayvanlarıyla yayladan dönerken Akçaalan mevkiinde tipiye yakalandı. Amca ve yeğeninin evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu amca Halil İbrahim Yaprak kısa sürede bulunarak kurtarıldı. Yeğeni Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Faruk Yaprak'ın cenazesi, ilçedeki Fakırca Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, babası Ahmet Yaprak, yakınları, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Kalemci, AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Düzenli ve mahalle sakinleri katıldı. Yaprak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de tipide kaybolduktan sonra cesedi bulunan çobanın cenazesi defnedi...
        Mersin'de tipide kaybolduktan sonra cesedi bulunan çobanın cenazesi defnedi...
        'Akkuyu NGS projesinde görev alan firmalar, yetkinlik kazandı'
        'Akkuyu NGS projesinde görev alan firmalar, yetkinlik kazandı'
        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamera...
        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamera...
        Toroslar EDAŞ Mersin'de yatırımlarına devam ediyor
        Toroslar EDAŞ Mersin'de yatırımlarına devam ediyor
        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı
        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı