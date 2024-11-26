Tipiye yakalanıp ölen çoban toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Faruk Yaprak'ın cenazesi, ilçedeki Fakırca Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, babası Ahmet Yaprak, yakınları, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Kalemci, AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Düzenli ve mahalle sakinleri katıldı. Yaprak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İlçede çobanlık yapan Halil İbrahim Yaprak ve yeğeni Faruk Yaprak, 24 Kasım'da hayvanlarıyla yayladan dönerken Akçaalan mevkiinde tipiye yakalandı. Amca ve yeğeninin evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu amca Halil İbrahim Yaprak kısa sürede bulunarak kurtarıldı. Yeğeni Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

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