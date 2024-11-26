Cips standı fırtınada metrelerce ilerledi

Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir marketin kapısının önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan fırtına nedeniyle ilerlemeye başladı. Önce yola inen ardından da ara sokağa giren stant metrelerce ilerledi. İş yeri sahibinin peşinden koştuğu stant, bir otomobile çarptı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir marketin kapısının önünde duran tekerlekli cips standı, fırtınanın etkisiyle metrelerce ilerledi. Market sahibinin arkasından koştuğu stant, bir otomobile çarparak durdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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