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        Stepneye gizlenmiş 4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 tutuklama

        MERSİN'de lüks aracın stepnesinin içine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:50
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        Stepneye gizlenmiş 4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 tutuklama
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        MERSİN’de lüks aracın stepnesinin içine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çalışmayla şüphelilerin kimliği tespit edilip, operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Tokyo’nun da kullanıldığı aramada, otomobilin stepnesi içerisine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve G.K. ise gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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