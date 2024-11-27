Stepneye gizlenmiş 4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 tutuklama

MERSİN’de lüks aracın stepnesinin içine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çalışmayla şüphelilerin kimliği tespit edilip, operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Tokyo’nun da kullanıldığı aramada, otomobilin stepnesi içerisine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve G.K. ise gözaltına alındı.