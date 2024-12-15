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        Hatayspor-Göztepe: 1-1

        STADYUM:MERSİN STADIHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün KamacıHATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:50
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        Hatayspor-Göztepe: 1-1
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        STADYUM:MERSİN STADI

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Bamgboye), Calvo, Görkem Sağlam, Diack, Rui Pedro, Rivas (Dk. 80 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 90+2 Strandberg), Aboubakar

        GÖZTEPE: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 67 Koray Günter), Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Dk. 85 Nielsen), Dennis (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Miroshi, Djalma, Victor Hugo (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Romulo, Juan (Dk. 76 Matsuki)

        GOLLER: Dk. 52 Aboubakar (Hatayspor), Dk. 12 Romulo (P) (Göztepe),

        SARI KARTLAR: Dk. 60 Calvo (Hatayspor), Dk. 28 Taha Altıkardeş, Dk. 45+7 Dennis, Dk. 62 Romulo (Göztepe)

        SÜPER Lig 16’ncı haftasında Hatayspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitle sona erdi.

        10’uncu dakikada konuk Göztepe penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topun Hataysporlu Calvo’nun eline çarpmasının üzerine hakem Atilla Karaoğlan VAR’a çağrıldı. Pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti.

        12’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        21’inci dakikada savunmasından atılan uzun pasta topla buluşan Hataysporlu Fernandes’in şutunu kaleci Lis, son anda kornere çeldi.

        30’uncu dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rui Pedro’nun şutunda, top Göztepe’li Victor Hugo’nun eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Karaoğlan VAR'ın uyarısının ardından kararını değiştirdi.

        45’inci dakikada takım arkadaşı Rivas’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, topu kaleci Lis’e nişanladı.

        45+7’nci dakikada Romulo’nun arka direğe ortasında topla buluşan Victor Hugo’nun kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, ayaklarıyla çizgiden çıkardı.

        İlk yarı konuk Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü sona erdi.

        47’nci dakikada takım arkadaşı Görkem Sağlam’dan aldığı pasla rakip savunma arkasına sızan Aboubakar’ın sert şutunda kaleci Lis, kornere çeldi.

        52’nci dakikada solda topla buluşan Rivas’ın arka direğe ortasında Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

        75’inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, kaleciyi çalımlamak isterken açısını kaybetti. Topu içeriye çeviren Aboubakar’ın pasında topla buluşan Fernandes’in vuruşunda top üstten auta çıktı.

        77’nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dennis’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Matsuki’nin yakın direğe şutunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.

        Karşılaşma 1-1 eşitle bitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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