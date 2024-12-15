Hatayspor-Göztepe: 1-1

30’uncu dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rui Pedro’nun şutunda, top Göztepe’li Victor Hugo’nun eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Karaoğlan VAR'ın uyarısının ardından kararını değiştirdi.

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