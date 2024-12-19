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        Mersin'deki çiftlik yangınında binlerce civciv öldü

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:35
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        Mersin'deki çiftlik yangınında binlerce civciv öldü
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv öldü.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kütüklü Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tünel şeklindeki kümesin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli suyla müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre 4 bin 500 dolayında civciv öldü. İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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