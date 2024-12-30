Akkuyu NGS'nin 2'nci ve 3'üncü güç ünitelerinde iki aşama daha tamamlandı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildiği açıklandı. Buna göre santralin ısı montaj uzmanları, 3’üncü Güç Ünitesi’nin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirirken, 2’nci Güç Ünitesi için de ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi.

2024’ün son günlerinde 2’nci Ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı. Yakıt demetleri özel taşıma konteynerleri içinde sahaya teslim edildi ve tüm uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tutuldukları taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi.

‘AKKUYU NGS'NİN 3’ÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİNİN KALBİ KURULDU’

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da sahadaki çalışmaların dinamiği çok yüksekti. Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında 2’inci ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak.”