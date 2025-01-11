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        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2

        STAT:MersinHAKEMLER: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan SultanoğluHATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:15
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        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 59 Cemali Sertel), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Rivas), Diack (Dk. 59 Görkem Sağlam), Boutobba, Rui Pedro (Dk. 69 Massanga), Fernandes, Aboubakar (Dk. 69 Strandberg)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin (Dk. 79 Hojer), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic /Dk. 75 Buljubasic), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 90+1 Seyfettin Ali Yaşarl), Akintola, Sowe (Dk. 90+1 Jurecka)

        GOLLER: Dk. 23 Boutobba (Hatayspor), Dk. 11 Diack (Kendi kalesine), Dk. 62 Ghezzal (P) (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Calvo, Kilama, Erce Kardeşler (Hatayspor), Mithat Pala, Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

        SÜPER Lig'in 19’uncu haftasında Hatayspor, Mersin’de konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

        11’inci dakikada soldan Ghezzal’in kullandığı kornerde iyi yükselen Papanikolaou’nun kafasını Erce Kardeşler iyi çıkardı. Dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda Hataysporlu Diack’a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        21’inci dakikada sağdan rakip savunma arkasına sarkan Varesanovic’in içeriye çevirdiği topa Ghezzal yerden sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler sağına uzanarak topu çeldi.

        23’üncü dakikada Hatayspor’un gelişen atağında takım arkadaşı Kerim Alıcı’dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba eşitliği sağladı: 1-1.

        31’inci sağdan çizgiye inen Taha Şahin’in orta şut karışımı vuruşunda Erce Kardeşler direk dibinden son anda kornere uzaklaştırdı.

        40’ıncı dakikada soldan aldığı pasla rakip ceza alanı önüne ilerleyen Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerden sert şutunda top sol direğin yanından auta çıktı.

        İlk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

        48’inci dakikada sağdan gelişen atakta takım arkadaşı Boutobba’dan aldığı pasla rakip ceza alanında giren Aboubakar’ın sert şutunda kaleci Grbic topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        53’üncü dakikada Akintola’nın içeriye çevirdiği topu Sowe, Ghezzal’ın önüne bıraktı. Ghezzal’ın yerden sert vuruşunda kaleci Erce Kardeşler soluna iyi uzanarak topu kornere gönderdi.

        61’inci dakikada Ghezzal’ın ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Varesanonic, Calvo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

        63’üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Ghezzal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

        Karşılaşma konuk Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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