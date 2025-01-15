ÇBK Mersin-Avenida: 79-62
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja VlahovicÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 101'İNCİ PERİYOT: 30-15DEVRE: 48-313'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51KADINLAR EuroLeague 2'nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja Vlahovic
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6
AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 10
1’İNCİ PERİYOT: 30-15
DEVRE: 48-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-51
KADINLAR EuroLeague 2’nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya’nın Avenida takımını 79-62 yendi.
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