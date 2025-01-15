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        ÇBK Mersin-Avenida: 79-62

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja VlahovicÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 101'İNCİ PERİYOT: 30-15DEVRE: 48-313'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51KADINLAR EuroLeague 2'nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:50
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        ÇBK Mersin-Avenida: 79-62
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja Vlahovic

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6

        AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 10

        1’İNCİ PERİYOT: 30-15

        DEVRE: 48-31

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

        KADINLAR EuroLeague 2’nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya’nın Avenida takımını 79-62 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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