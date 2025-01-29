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        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (2)

        GEÇENYIL DARPTAN TUTUKLANMIŞMersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:45
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        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (2)
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        GEÇENYIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

        Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

        Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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