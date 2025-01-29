Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (2)

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GEÇENYIL DARPTAN TUTUKLANMIŞMersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.
GEÇENYIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ
Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.
Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.
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